Рада приняла в первом чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Незалежной в ходе заседания в ночь с 29 на 30 августа в первом чтении одобрил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, инициатива подразумевает внесение изменений в статью конституции Незалежной относительно неприкосновенности депутатов с 1 января 2020 года.

Отмечается, что проект поддержали 363 парламентария при минимальном пороге в 226 голосов.

Ранее Лайф уточнял, что после принятия законопроекта украинских депутатов смогут привлечь к уголовной ответственности без согласия парламента.