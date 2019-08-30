Рогозин прокомментировал слова Трампа о грядущих войнах в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что космос станет областью военных действий будущего. Он подтвердил слова американского лидера, заявив, что "медленно, но верно [всё] идёт к этому".

— Медленно, но верно идёт к этому. В "Роскосмосе" по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом, — написал Рогозин на своей странице в "Твиттере".

Медленно, но верно идёт к этому. В @roscosmos по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 29, 2019

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о начале деятельности Космического управления США 29 августа. По мнению американского президента, отныне космос станет такой же территорией для военных действий, как земля, вода и воздух.

В России, как сообщает РИА "Новости", заявили, что подобные действия со стороны США — не что иное, как попытка милитаризации космического пространства. РФ в случае угрозы будет вынуждена ответить зеркальными или асимметричными мерами.

Как ранее сообщал Лайф, ранее американский лидер подписал указ о создании Космических сил США, шестого рода войск в составе Министерства ВВС США.