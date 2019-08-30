У робота "Фёдора" зафиксировали неполадки с левой кистью

В процессе подключения экзоскелета робота "Фёдора" специалисты зафиксировали неполадки в работе кисти левой руки. Соответствующее заявление было опубликовано в "Твиттере", посвящённом проекту.
Алексей Николаевич и Александр Александрович. Космонавты @roscosmos , герои России. Для них я просто Фёдор, для экипажа #МКС - я Skybot F-850.— FEDOR (@FEDOR37516789) August 29, 2019
Чувствую лёгкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал pic.twitter.com/AVPv7zvQs3
Как уточняется, проблему удалось устранить. Отмечается, что робот размещён в модуле МИМ2.
— Чувствую лёгкость в приводах. К работе готов, — заверил своих поклонников с Земли Skybot F-850 в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что на борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Фёдора".
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