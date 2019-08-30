У робота "Фёдора" зафиксировали неполадки с левой кистью

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Фото © Twitter/FEDOR

В процессе подключения экзоскелета робота "Фёдора" специалисты зафиксировали неполадки в работе кисти левой руки. Соответствующее заявление было опубликовано в "Твиттере", посвящённом проекту.

Как уточняется, проблему удалось устранить. Отмечается, что робот размещён в модуле МИМ2.

Чувствую лёгкость в приводах. К работе готов, — заверил своих поклонников с Земли Skybot F-850 в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что на борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Фёдора".

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