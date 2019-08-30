Родившая в тюрьме Денвера американка подала в суд на власти города

Женщина утверждает, что её фактически бросили рожать в одиночестве в тюремной камере.

Отбывающая наказание гражданка США Дайана Санчес, которая была вынуждена рожать без посторонней помощи в тюрьме, подала иск в суд в отношении властей города Денвер и местного медцентра. О резонансном инциденте пишет Washington Post.

В распоряжение общественности попали кадры с камер наблюдения, на которых видно, что 31 июля 2018 года женщина звала на помощь и стучала в дверь, однако никто не пришёл и она родила в своей камере.

Как уточняется, официальная претензия была направлена в окружной суд Колорадо после того, как местные власти подтвердили, что сотрудники пенитенциарного учреждения в данной ситуации не выполнили возложенные на них обязательства, однако никаких действий предпринято не было.

В иске отмечается, что, несмотря на многократные предупреждения Санчес о скорых родах, медперсонал и сотрудники тюрьмы "равнодушно оставили её наедине со схватками, длившимися несколько часов".

Женщина призналась, что испытывала "неописуемую боль" и что более всего ей причиняло страдание то, что "никому до этого не было дела".