Экс-вице-президента Аргентины осудили на три года условно за подделку документов

Федеральный суд Аргентины 29 августа приговорил бывшего вице-президента республики Амадо Буду к трём годам заключения условно за подделку документов.
Фальшивые документы, по данным телеканала Todo Noticias, были необходимы экс-вице-президенту для передачи своего автомобиля другому владельцу.
В августе прошлого года бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду по решению суда приговорили к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в коррупции. По законам страны условный срок может назначаться лишь за первое обвинение в суде. Если приговоры в отношении экс-вице-президента подтвердятся, то ему грозит более восьми лет тюрьмы.
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