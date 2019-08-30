Первое заседание нового собрания Верховной рады длилось более 16 часов

Первое заседание нового собрания Верховной рады Украины продлилось более 16 часов. За это время депутаты успели решить множество важных вопросов, таких как выбор нового правительства и руководства Рады, а также формирование фракций.
Отмечается, что на протяжении всего заседания в зале находился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил мнение, что после начала работы нового парламента страна "сможет наконец включить пятую скорость на пути к развитию", и призвал парламентариев эффективно выполнять возложенные на них обязательства.
— Я вас очень прошу. Народ ждёт. Меньше эсэмэсок, больше законов. Мы все ждём... Действительно необычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда. Работайте, — цитирует главу государства его администрация.
Ранее сообщалось, что Рада приняла в первом чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности.
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