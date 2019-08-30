Американка уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали

По словам пожилой женщины она очнулась уже лежащей на улице, а машины нигде не было.

Пожилая жительница штата Нью-Джерси в США уснула на сиденье своего автомобиля и не заметила, как его угнали прямо с дорожки у гаража, оставив саму хозяйку авто лежать на земле.

В полицию городка Гамильтон Тауншип поступило сообщение об угоне авто. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов 80-летняя автоледи рассказала, как накануне вечером уснула в своём автомобиле, а наутро проснулась на земле на том же месте. Её машина при этом исчезла.

Сама пострадавшая утверждает, что не помнит произошедшего. На своём теле она обнаружила синяки и царапины. Но от медицинской помощи пожилая женщина отказалась.

Позднее сам пропавший автомобиль нашли в городе Трентон, административном центре штата Нью-Джерси. Розыск угонщика продолжается.

Ранее Лайф писал о том, что в Приморье мужчина угнал автомобиль скорой помощи и уехал на нём домой.