В Центре Хруничева заявили об установлении рекорда при новом запуске "Протона"

Сентябрьский запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур станет рекордным по продолжительности выведения аппаратов на орбиту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Центра Хруничева.

— Продолжительность выведения MEV-1 — второго в паре спутников — на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах, — рассказал журналистам сотрудник предприятия "Роскосмоса".

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что запуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Протон-М" должен состояться 30 сентября.