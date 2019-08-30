В России запустят серийное производство электросудов с салоном-трансформером

Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" спроектировала речное пассажирское судно "Эковольт". Оно станет первым в России серийным судном на электротяге.

Как рассказал директор компании Андриан Правдин в беседе с РИА "Новости", судно экологично, бесшумно, а его салон может быть легко трансформирован из ресторана в танцпол или кинотеатр.

"Эковольт" — двухпалубный речной электрический катамаран длиной 18 метров. Он может развивать скорость движения до 15 км/ч. Всего на борту может находиться 77 человек. Экипаж — два человека. Опытный образец судна компания пообещала продемонстрировать в сентябре на судостроительном форуме "Нева-2019". А серийное производство готовится к запуску в 2020 году.

— Полностью отечественный проект. До 70–80% внутренних систем мы разрабатываем и производим самостоятельно, что уникально по сравнению с классическими западными верфями. Наше собственное ноу-хау: накопители энергии, движитель судна, комплексы внутрисудовой связи, системы вентиляции и кондиционирования, — отметил Андриан Правдин.

Он также добавил, что в мире почти нет аналогичных судов. В основном везде лишь ведутся разработки.

Стоимость "Эковольта" составляет 80–85 миллионов рублей. Однако, по словам Правдина, затраты на эксплуатацию такого судна значительно ниже, чем на эксплуатацию обычного дизельного. Согласно оценкам экспертов, на российский рынок можно поставить пять тысяч таких судов. Есть у проекта и экспортный потенциал. После запуска нового завода к концу года компания сможет ежегодно производить порядка 20 таких судов.

"Эковольт" без подзарядки может преодолеть расстояние в 130 километров. Это приблизительно два круговых рейса между Петергофом и Санкт-Петербургом. Для зарядки судов планируется организовать специальные зарядные станции на причалах, а также плавучие зарядные станции, запитанные от газогенератора.

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