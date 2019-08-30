Депутата Рады высмеяли из-за неудачной попытки поговорить на мове — видео

Депутат Верховной рады Антон Киссе вызвал насмешки своих коллег-парламентариев, когда попытался обратиться к министру экономразвития и торговли Незалежной на украинском языке. Видео с заседания членов украинского парламента опубликовал "24 канал".

На опубликованных кадрах видно, что депутат в своём выступлении обращается к главе ведомства на смеси русского и украинского языков. Притом мова ему даётся весьма непросто. Но, заметив насмешки и переглядывания коллег, народный избранник окончательно переходит на русский.

Ранее сообщалось, что подобный инцидент в Раде закончился тем, что русскоговорящему депутату отключили микрофон и позволили продолжить лишь после того, как он перешёл на украинский.

Напомним, 25 апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.