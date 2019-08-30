Валенса осудил отказ Польши приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой

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Первый президент Польши Лех Валенса. Фото © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Первый президент Польши Лех Валенса осудил действующие власти своей страны за то, что они отказались пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Если есть разногласия, то их надо обсуждать, а не избегать. Не приглашая Россию, мы только усугубим наши и без того плохие отношения, — сказал Валенса в интервью с польской газетой Rzeczpospolita.

Лех Валенса подчеркнул, что российский лидер должен быть приглашён в Польшу на памятную годовщину начала Второй мировой войны, при этом сделать это нужно "в дипломатической форме".

Традиционно Польша проводит памятные мероприятия первого сентября на мысе Вестерплатте в Гданьске. Время их начала — 4:48 утра. Именно в это время войска Третьего рейха начали бомбить Польшу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит на памятные мероприятия в Польше.

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