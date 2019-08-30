Самолёт Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии

Пассажирский самолёт Ан-2 с тремя пассажирами и двумя членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального главка МЧС России.

— К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО "Полярные авиалинии" из н. п. Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевозки пассажиров. Информация уточняется, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что самолёт принадлежит компании "Авиаспектр". Борт направлялся в Суордах Верхоянского района, но был вынужден приземлиться примерно в 400 км от точки вылета.