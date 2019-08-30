Авиалайнер совершил экстренную посадку на Урале из-за столкновения с птицами

По предварительной информации, в одну из турбин двигателя во время полёта попала птица.

Самолёт Airbus 321 "Уральских авиалиний", летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после столкновения с птицами во время полёта. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как перед приземлением самолёта на взлётно-посадочной полосе выстроилась пожарная и спасательная техника на случай ЧП.

— Самолёт экстренно сел в 08:53 в штатном режиме. Основная версия — попавшая в двигатель самолёта птица. Пострадавших нет. Следственная группа поднялась на борт, проводится расследование, опрашивается экипаж, — сообщил Лайфу собственный источник в экстренных службах региона.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321 "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все находившиеся на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам присвоено звание Героя России. По предварительным данным, в двигатели самолёта также попали птицы.