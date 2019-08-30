СМИ сообщили об увольнении личной помощницы Трампа

Мадлен Вестерхаут, которая очень долгое время занимала пост личной помощницы президента США Дональда Трампа, 29 августа ушла в отставку. По предварительным данным, она рассказывала журналистам подробности личной жизни политика, сообщает газета Politico.
Также, по данным издания, в последнее время Вестерхаут пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заняться организацией заграничных поездок для американского лидера. Это вызывало недовольства со стороны многих чиновников в администрации президента Трампа.
Согласно материалу журнала, последней каплей стало то, что Вестерхаут побеседовала с журналистами в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и рассказала им несколько подробностей из жизни политика, не предназначенных для печати.
Вскоре после этого в Белом доме были почти уверены в скорейшем увольнении помощницы президента. В результате в прошедший четверг, 29 августа, Вестерхаут ушла в отставку.
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