СМИ сообщили об увольнении личной помощницы Трампа

По предварительным данным, причиной ухода Мадлен Вестерхаут стало то, что она рассказывала журналистам некоторые подробности личной жизни американского лидера.

Мадлен Вестерхаут, которая очень долгое время занимала пост личной помощницы президента США Дональда Трампа, 29 августа ушла в отставку. По предварительным данным, она рассказывала журналистам подробности личной жизни политика, сообщает газета Politico.

Также, по данным издания, в последнее время Вестерхаут пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заняться организацией заграничных поездок для американского лидера. Это вызывало недовольства со стороны многих чиновников в администрации президента Трампа.

Согласно материалу журнала, последней каплей стало то, что Вестерхаут побеседовала с журналистами в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и рассказала им несколько подробностей из жизни политика, не предназначенных для печати.

Вскоре после этого в Белом доме были почти уверены в скорейшем увольнении помощницы президента. В результате в прошедший четверг, 29 августа, Вестерхаут ушла в отставку.