Адвокат удерживаемых на Украине россиян назвал дату обмена заключёнными

Удерживаемые на Украине граждане России пока остаются в СИЗО. Об этом заявил их адвокат Валентин Рыбин, комментируя информацию украинских СМИ об уже состоявшемся обмене на граждан Незалежной.

— Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен, — цитирует ТАСС юриста.

По словам Рыбина, предположительно, обмен состоится во вторник, 3 сентября. Ранее адвокат говорил, что с украинской стороны в обмене могут принять участие 12 граждан России.