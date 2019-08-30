Синоптики назвали причину аномальных дождей и паводков в Сибири и Приморье

Паводки в Сибири и аномальные дожди на Дальнем Востоке, в частности в Приморье, вызваны перегревом территории соседнего Китая, куда на протяжении весны и лета проникал тёплый переувлажнённый воздух из тропиков.

— Этот воздух распространялся дальше... и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем — на Амуре, а потом — в Приморье, — пояснил в видеосообщении глава Примгидромета Борис Кубай.

Он отметил, что в некоторых районах Приморья выпало 150−200% месячной нормы осадков. Но катастрофических наводнений в регионе не наблюдается.

Во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Это спровоцировали начавшиеся во вторник сильные дожди. В городе введён режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные хозяйства. Власти города подсчитали убытки от стихии.

В Иркутской области наводнение произошло в конце июня. В результате чего погибло 25 человек, ещё шестеро пропали без вести. Всего от наводнения пострадало около 45 тысяч человек.