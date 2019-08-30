В Роструде сообщили, что 31 декабря в этом году будет рабочим днём

Последний день 2019 года будет рабочим, зато после него россиян ждут восьмидневные новогодние выходные.

— В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день <...> Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Впрочем, ближайшие праздничные дни нас ждут уже в начале ноября. Второе, третье и четвёртое ноября объявлены нерабочими в связи с Днём народного единства.