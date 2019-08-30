Число подтопленных домов в Хабаровском крае достигло почти сотни

Для ликвидации паводка привлечены порядка 600 человек и более 100 единиц спецтехники.

В Хабаровском крае за прошедшие сутки количество подтопленных домов увеличилось до 99. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

— В 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков, — говорится в сообщении.

Всего в зоне паводка находится 61 населённый пункт в девяти муниципальных образованиях. Вода сохраняется на 71 участке межпоселковых дорог. Также в зоне подтопления находится порядка 1800 дачных участков.

В регионе готовы к приёму жителей 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек. Три из них уже приняли постояльцев. В ликвидации стихийного бедствия принимают участие около 600 человек и более 100 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Амуре превысил семь метров.