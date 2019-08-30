Студентка из Москвы впала в кому в Турции после купания в бассейне

19-летняя девушка плавала в маске и с трубкой, но в какой-то момент начала тонуть. Когда её вытащили из воды, москвичка уже была без сознания.

19-летняя студентка из Москвы впала в кому в турецком курорте Аланье 22 августа. Как сообщает МК, девушка плавала в бассейне в водном парке развлечений Sealanya Seapark в маске и с трубкой. Однако в какой-то момент начала тонуть. Отдыхающим удалось вытащить москвичку из воды, но она была без сознания.

С 22 августа девушка не приходит в себя. Её состояние оценивается как тяжёлое. При этом пока не известно, что случилось на самом деле. Родные девушки ищут свидетелей и пытаются найти записи с камер наблюдения.

По данным СМИ, пострадавшую уже перевезли в Россию.

Ранее Лайф сообщал, что в Турции скончалась 12-летняя петербурженка, которую засосало в трубу в бассейне. На днях также стало известно о смерти 16-летней жительницы Красноярска. Её родители уверены, что из тела девушки незаконно изъяли органы.