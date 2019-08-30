Москвич украл на работе ноутбуки на миллион, продал и признался начальнику

Мужчина похитил девять ноутбуков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Москвы похитил с работы несколько ноутбуков, продал их на рынке, а затем признался в содеянном своему начальнику. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

29 августа в полицию обратилась представительница компании, рассказавшая, что несколько дней назад один из сотрудников пришёл к своему руководителю и признался в краже. Мужчина 1993 года рождения сообщил, что 15 августа взял на складе фирмы четыре ноутбука, а затем продал их на рынке электроники в Царицыне. 16 августа он похитил и продал уже пять гаджетов.

Ущерб компании составил около миллиона рублей. В МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.