Первый "Союз" с полностью российским экипажем отправят к МКС осенью 2020 года

Также возможен интернациональный состав экипажа. Но пока "Роскосмос" и НАСА никаких договорённостей не достигли.

Первый корабль "Союз" с полностью российским экипажем отправится на МКС осенью 2020 года. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

— Экипаж корабля, стартующего к МКС осенью 2020 года, может полностью состоять из российских космонавтов. Это обусловлено тем, что к настоящему моменту нет договорённости между "Роскосмосом" и НАСА о том, будет ли в составе этого экипажа американский астронавт, — сообщил Власов.

Также начальник ЦПК добавил, что коллеги из США могут обратиться в "Роскосмос" с идеей о создании интернационального экипажа. В таком случае, вероятнее всего, американский астронавт появится в команде.

Известно, что в следующем году на станцию отправятся два корабля: "Союз МС-16" и "Союз МС-17".

Напомним, ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что больше не будет отправлять на МКС своих астронавтов на российских "Союзах". Но уже вчера в агентстве заявили, что готовы сотрудничать с Россией и ждут договорённостей с "Роскосмосом".