Вышел трейлер нового "Терминатора" с Сарой Коннор

Прямое продолжение "Судного дня" 1991 года расскажет историю Сары Коннор, которая превратилась в настоящую охотницу за терминаторами.

В Сети появился второй трейлер фильма "Терминатор: Тёмные судьбы". Кинокомпания 20th Century Fox продолжает доказывать, что тандем Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера способен вытянуть франшизу из череды неудачных сиквелов.

Напомним, что создатели фильма отбросили в сторону всё, что произошло после второй части фильма, и теперь расскажут о событиях, которые предшествовали его третьей части — "Терминатор: Восстание машин".

Согласно сюжету новой ленты, Сара Коннор отсрочила апокалипсис, однако не смогла изменить судьбу человечества. Теперь ей предстоит спасти некую Дани Рамос, до которой хотят добраться роботы-убийцы из будущего. В этом нелёгком деле ей поможет загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Кроме Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера в картине появятся Маккензи Дэвис, Диего Бонета, а также Эдвард Фёрлонг, который известен зрителям по роли Джона Коннора в "Терминаторе-2".

Напомним, начало проката фильма "Терминатор: Тёмные судьбы" запланировано на 31 октября 2019 года.