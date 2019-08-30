Астрологи составили "чёрный список" жён по знаку зодиака

Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых становятся худшими жёнами, сообщает Пятый канал. В антирейтинг попало пять знаков: Близнецы, Лев, Скорпион, Стрелец и Рыбы.

Эксперты отметили, что женщины-Близнецы непостоянны, а порой даже и ветрены. Их творческая натура может помешать семейной жизни. По словам астрологов, Близнецы не отягощают себя преданностью и могут заиметь интрижку на стороне. Кроме того, они не считаются хорошими хозяйками.

Что касается Львов, то они своенравны и эгоистичны. Женщины-Львицы любят дорогие подарки, что, однако, не гарантирует их благосклонности к мужчине. Кроме того, Львицы могут быть мстительны после развода.

Женщины-Скорпионы славятся своей сексуальностью, соблазнительностью и притягательностью. Впрочем, мужчины, которые отважатся создать с ними ячейку общества, могут не рассчитывать на стабильную семейную жизнь.

Безоговорочного подчинения требуют от мужчины женщины, рождённые под знаком Стрельца. После свадьбы супругу лишь остаётся выполнять любые указания своей жены, а в случае отказа мужа ждёт неизбежная расплата. Как и Близнецы, Стрельцы тоже не считаются хорошими хозяйками.

Также астрологи включили в список Рыб. Женщины этого знака известны своей обидчивостью и истеричностью, и в случае, если им дать повод для скандала, они его обязательно устроят.