Под Ульяновском 12 детей обвинили опекуна в истязаниях

Детей, которые пытались кому-либо рассказать правду о том, что происходит в семье, женщина избивала и отправляла в психиатрическую клинику.

Двенадцать детей из города Димитровграда Ульяновской области пожаловались на своего опекуна, которая плохо заботилась о них, избивала и морила голодом. Об этом с своём аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил депутат городской думы Алексей Трофимов.

По его словам, в семье, где опекун системно нарушала свои обязанности, 15 детей. Они пожаловались, что мать не заботится об их благополучии. В частности, женщина стригла девочек налысо, чтобы не выводить шампунями вшей, а ребёнку с плохим зрением в грубой форме отказывала в покупке очков.

Кроме того, дети "выполняли роль обслуживающего персонала": им запрещалось готовить для себя еду, пока они полностью не приберут дом.

— За малейшие проступки их могут подвергать жёстким телесным наказаниям — например, могут избить палкой за то, что случайно ногой задел диван или не стряхнул при входе в дом песок с подошвы, — написал Трофимов.

Новой одеждой женщина детей не обеспечивает, ребятам приходится донашивать одежду друг за другом. О подарках и сладостях на праздники и речи не идёт.

При этом к ежегодным проверкам женщина готовилась основательно: накрывала на стол, выдавала детям мобильные телефоны и многое другое. Но после ухода комиссии забирала всё назад.

На данный момент дети находятся в реабилитационном центре, с ребятами работают психологи.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, правоохранительные органы уже инициировали проверку по факту инцидента. Стражам порядка предстоит выяснить, что именно происходило в семье.