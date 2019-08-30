Медведев поприветствовал участников всероссийского конкурса "Лидеры энергетики"

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Фото © Facebook / Дмитрий Медведев

Финальный этап конкурса проходит в Челябинске, в нём принимают участие около двух тысяч человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам всероссийского конкурса "Лидеры энергетики". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Их решение невозможно без вас — талантливых, целеустремлённых, амбициозных людей, с которыми мы связываем самые большие надежды, — отметил премьер.

Медведев подчеркнул, что конкурс проходит в России впервые, но, несмотря на это, он уже вызвал большой профессиональный интерес. Финальный этап проходит в Челябинске с 29 по 31 августа. В нём принимают участие около двух тысяч человек.

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