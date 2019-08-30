СМИ: Россияне смогут выкупать свои долги у банков

В новом законопроекте предполагается, что банки должны сначала предложить покупку должникам. И только в случае отказа передавать все права третьим лицам.

В Минэкономразвития предложили законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны перед продажей всех прав на задолженность гражданина предложить самому заёмщику выкупить её по той же цене. Об этом сообщает "Коммерсант".

— Сейчас при обращении к кредитору с предложением о реструктуризации долга тот может немотивированно отказаться. Отказав должнику, кредитор может уступить право требования третьему лицу по сниженной цене. Всю выгоду от такого решения получает третье лицо, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы также обращают внимание на то, что сейчас долги продаются тем, кто так или иначе связан с банками. И, как правило, права должника ущемляются.

Отмечается, что, согласно новому законопроекту, заёмщик сможет выкупить свой долг по цене, аналогичной для коллекторов.

Новые поправки не устраивают банки. Кредиторы объясняют это тем, что, по сути, должников избавят от выполнения обязательств.