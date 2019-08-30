Число жертв пожара на судоверфи в Нижнем Новгороде возросло до трёх

Причиной возгорания стала вспышка кислорода в одном из помещений строящегося судна.

В больнице Нижнего Новгорода умер рабочий, получивший ожог около 90% поверхности тела при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

— Мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, — говорится в сообщении.

Таким образом, он стал третьим погибшим в результате инцидента на судоверфи. Возгорание на строящемся сухогрузе на заводе "Красное Сормово" произошло утром 28 августа. Его причиной послужила вспышка кислорода в одном из помещений судна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что семьи погибших получат по 700 тысяч рублей компенсации.