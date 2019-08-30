Запуск Spotify в России перенесли на конец года

Сейчас компания ведёт переговоры с российскими правообладателями, а также занимается поиском сотрудников.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, причиной задержки может быть бизнес-конфликт шведского сервиса с компанией Warner Music, без которой запуск не имеет смысла. Предварительно, Spotify появится в России в ноябре или декабре. Отмечается, что представители компании ведут активные переговоры с российскими правообладателями, а также занимаются поиском сотрудников из сферы маркетинга.

Ранее сообщалось, что Spotify появится в России летом. Стоимость месячной подписки на сервис составит 150 рублей. Руководителем отделения компании станет бывший директор по продажам российского офиса "Фейсбука" Илья Алексеев.