Житель Иркутска убил отца и неделями "помогал" полиции в его поисках

Житель Иркутска убил своего отца, после чего принимал активное участие в его поисках. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошёл на одном из участков строящегося дома по улице Падь Грязнуха города Иркутска. В ходе бытовой ссоры 28-летний мужчина нанёс своему 59-летнему отцу несколько ударов металлическим предметом по голове. От полученных ранений пожилой человек скончался на месте. После этого злоумышленник закопал тело в строительном мусоре.

По факту исчезновения мужчины в отдел полиции 11 августа поступило заявление. При этом в оперативно-разыскных операциях принимал непосредственное участие и его 28-летний сын.

Однако правоохранителям удалось быстро вычислить подозреваемого. В результате злоумышленник сам показал место захоронения своего отца.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас подозреваемый задержан. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.