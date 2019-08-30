В СБУ заявили, что сегодня обмен заключёнными между РФ и Украиной не состоится

Обмен заключенными между Россией и Украиной сегодня не состоится. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, добавив, что окончательной даты пока нет.

— Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет, — приводят слова Гитлянской украинские СМИ.

Она добавила, что "все планово" и никаких препятствий нет.

Ранее адвокат удерживаемых на Украине граждан России Валентин Рыбин заявил, что предварительно обмен задержанными состоится 3 сентября.