В СБУ заявили, что сегодня обмен заключёнными между РФ и Украиной не состоится

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Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Фото © facebook/Гітлянська Олена

Обмен заключенными между Россией и Украиной сегодня не состоится. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, добавив, что окончательной даты пока нет.

Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет, — приводят слова Гитлянской украинские СМИ.

Она добавила, что "все планово" и никаких препятствий нет.

Ранее адвокат удерживаемых на Украине граждан России Валентин Рыбин заявил, что предварительно обмен задержанными состоится 3 сентября.

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