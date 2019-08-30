Чаще всего на отдыхе россиян беспокоят агрессивные обезьяны

Страховщики выяснили, что помимо нападения животных туристы обращаются к ним из-за простуды, травм и укусов насекомых.

В страховой компании МАКС рассказали, с какими жалобами чаще всего обращались к страховщикам российские туристы. На первой строчке "рейтинга" за последние полгода — укусы обезьян. Об этом пишет РИА "Новости".

Также россияне обращались с простудой, травмами и укусами насекомых.

— Российские туристы, находящиеся на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращаются за медицинской помощью в связи с отравлениями, простудными заболеваниями, а также укусами обезьян, собак и насекомых. Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом, — рассказал агентству представитель компании.

Отмечается, что травмы за границей случаются в разных странах, это не зависит от региона.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про азиатского туриста, которого в Кении раздавил бегемот одним укусом, ещё один турист пострадал.