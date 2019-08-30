В "Роскачестве" опровергли миф о низком качестве дешёвого вина

С момента производства вина до его употребления должно пройти не более полутора лет.

Стоимость вина не всегда является показателем его качества. Об этом РИА "Новости" заявил заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

— Определение качества вина по его цене — вещь лукавая. Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400–500 рублей качественного вина быть не может, — отметил эксперт.

Он отметил, что данный миф был опровергнут "Винным гидом России", в который вошло более 150 вин с диапазоном цен 250–500 рублей. Причём 200 из них получили оценку выше ГОСТа.

Что касается зарубежного вина по таким ценам, то его крайне сложно найти, ведь перевозка, таможенные пошлины, наценки магазинов поднимут стоимость в 2–2,5 раза.

При выборе недорогих вин эксперт посоветовал обращать внимание на год урожая. Эти напитки не предназначены для длительной выдержки и должны употребляться в течение полутора лет с момента производства.