Лайф узнал официальную цену Xiaomi Mi 9T Pro в России

Российский офис Xiaomi рассказал Лайфу, сколько будет стоить их осенний флагманский смартфон.

Компания Xiaomi рассказала, что её новый смартфон Mi 9T Pro будет продаваться в России по цене 33 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательской.

Таким образом, Xiaomi обновила нижний ценовой порог на смартфоны с топовым процессором Snapdragon 855. До этого самым дешёвым аппаратом с подобным "камнем" на официальном российском рынке считался Xiaomi Mi 9. За него китайцы просят от 34 990 рублей.

Подробнее о Mi 9T Pro Лайф рассказывал в своём обзоре, который можно прочитать, перейдя по этой ссылке.