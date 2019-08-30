Около 11 часов утра по московскому времени в работе сервиса "Сбербанк Онлайн" произошёл сбой. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть пользователей (73%) сообщила о трудностях с переводом денег, 26% клиентов банка заявили о невозможности войти в систему. Неполадки зафиксированы во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар и другие.