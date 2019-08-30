Генконсул США восхитился стойкостью жителей затопленного Владивостока

Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок посочувствовал жителям Владивостока, пострадавшим от продолжительных ливней, и восхитился их стойкостью.

В частности, дипломат отметил, что он, после того как в конце июля вступил в должность, ежедневно знакомится с городом и людьми. При этом от жителей он периодически слышит, что "такого августа в регионе никогда не было".

Кришок пояснил, что в июле этого года на Вашингтон обрушились ливни, которые тоже побили все рекорды. При этом местные жители делились фотографиями с улиц, которые сильно напоминают ситуацию во Владивостоке.

— Меня восхищает, как держатся перед лицом стихии жители Вашингтона и Владивостока! Мы, работники Генконсульства США, вместе со всеми вами переживаем непогоду и ждём солнечных дней, — говорится в его сообщении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Напомним, что во Владивостоке за два дня выпала месячная норма осадков. Это спровоцировали начавшиеся во вторник сильные дожди. В городе введён режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные хозяйства. Власти города подсчитали убытки от стихии.