Из Москвы-реки выловили тело президента крупной компании

По предварительным данным, смерть наступила в промежутке от нескольких часов до суток.

В Москве-реке на севере столицы обнаружили тело мужчины. Об этом стало известно Лайфу. По словам источника в правоохранительных органах, речь идёт о президенте компании Global Safe Group Денисе Щепетьеве.

По оценке врачей, смерть наступила в промежутке от нескольких часов до суток. Следов насилия на теле бизнесмена не обнаружено.

На месте инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются.

Компания Global Safe Group занимается разработкой умных охранных систем.