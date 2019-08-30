Из Москвы-реки выловили тело президента крупной компании

В Москве-реке на севере столицы обнаружили тело мужчины. Об этом стало известно Лайфу. По словам источника в правоохранительных органах, речь идёт о президенте компании Global Safe Group Денисе Щепетьеве.
По оценке врачей, смерть наступила в промежутке от нескольких часов до суток. Следов насилия на теле бизнесмена не обнаружено.
На месте инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются.
Компания Global Safe Group занимается разработкой умных охранных систем.
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