СКР выпустил спецрепортаж о массовых беспорядках в Москве

Главным героем видеоролика стал мужчина, осуждённый за нападение на сотрудника ОМОНа в 2017 году.

Следственный комитет России опубликовал спецрепортаж, посвящённый несогласованным акциям в Москве.

В видеоролике под названием "Время принимать решение" проводятся параллели между несанкционированными акциями летом этого года и подобными митингами в 2017 и 2012 годах. Главным героем репортажа является осуждённый за нападение на сотрудника ОМОНа мужчина. Он рассказывает, что отбыл наказание и начал жизнь с чистого листа. Также мужчина отмечает, что стыдится случившегося.

Кроме того, в ролике приводится мнение социолога Марии Филь. Эксперт объясняет, почему изменяется поведение людей, участвующих в подобных акциях. В конце видео авторы рассказывают о тех, кто стоит за массовыми беспорядками, но сам никогда не участвует в них напрямую.

Напомним, что в Москве летом прошли три незаконных митинга: 14 и 27 июля, а также 3 августа. Они были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Ещё одну несогласованную акцию они хотят провести 31 августа. Глава Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая в разговоре с Лайфом назвала призывы оппозиции провести митинг в преддверии Дня знаний безответственными. В полиции призвали отказаться от проведения и участия в акции.