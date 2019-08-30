Обматеривший персонал "Новой волны" Киркоров не попал в фонограмму — видео

После инцидента известный исполнитель не растерялся и продолжил петь под звукозапись своего голоса.

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время своего выступления на международном музыкальном фестивале "Новая волна — 2019", который проводился в Сочи. Об этом сообщает Пятый канал.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, отчётливо видно, как артист не успевает поднести микрофон ко рту в то время, как из колонок уже звучит его голос. Несмотря на то что некоторые зрители заметили казус, сам исполнитель не растерялся и продолжил своё выступление.

Ранее Лайф писал о скандале с Филиппом Киркоровым, который выругался матом на персонал "Новой волны" и ультимативным тоном заявил, что, пока не пройдёт его репетиция, концерт не начнётся.

При этом артист ругался из-за того, что сотрудники мероприятия ушли на обед. Впоследствии в пресс-службе Киркорова объяснили резкое поведение певца его перфекционизмом и желанием лучше подготовиться к выступлению.

Киркоров — советский и российский эстрадный певец и актёр. Он народный артист России, Украины и Молдавии и известен своими скандалами. Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.