На Украине требуют изменить название российской модификации Ан-124 "Руслан"

Суть в том, что у военно-транспортного самолёта к базовой модели добавятся обновлённые характеристики, к которым предприятие "Антонов" уже не будет иметь отношения.

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от российского конструкторского бюро "Ильюшин" изменить название самолёта, который разрабатывается на базе Ан-124 "Руслан". Об этом предприятие сообщило на своём сайте.

— Он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность, — говорится в сообщении.

Также на предприятии добавили, что после модернизации силами "Ильюшина" лётно-технические характеристики самолёта значительно изменятся по сравнению с базовой моделью.

Напомним, в январе этого года украинцы заявили, что планируют возродить производство самолётов Ан-124. Также в концерне "Антонов" добавили, что заменят в нём все российские детали на отечественные.