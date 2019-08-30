Мастер боевых искусств избил жену с младенцем на руках за передвинутый телевизор

Житель Вьетнама избил супругу с ребёнком на руках за то, что она передвинула его телевизор в другую комнату. Об этом сообщает Daily Mail.

Видеозапись опубликовала сама пострадавшая — радиоведущая Ву Тхи Тху Ли. На кадрах видно, как супруг женщины Нгуен Суан Винь несколько раз бьёт её, держащую на руках грудного ребёнка. После одного из ударов женщина падает.

По словам Ву, ей пришлось обратиться в больницу. Она рассказала, что её муж — мастер боевых искусств, всегда был жестоким, но раньше он никогда не бил её так сильно. Также дети ранее не становились свидетелями скандалов. Женщина добавила, что уже уходила от мужа-тирана, но пара вновь сошлась после рождения второго ребёнка.