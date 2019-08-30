Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева

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Фото © LIFE / Булатов Дамир

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Олега Михеева, которого обвиняют в мошенничестве на 172 млн рублей, сообщает ТАСС.

Мера пресечения начнёт исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Олег Михеев был объявлен в федеральный розыск в феврале 2017 года. Экс--парламентария подозревают в хищении 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка" и отчуждении имущества Волгоградского моторостроительного завода на 500 млн.

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