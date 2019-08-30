"Кто тут хорошая девочка?" Трампа заподозрили в унижении жены собачьим жестом

Некоторые пользователи встали на защиту президента и заявили, что таким образом он давал сигнал спецслужбам.

Пользователи соцсетей обвинили президента США Дональда Трампа в неуважении к супруге Мелании. Об этом сообщает The Mirror.

Кадры визита Трампа в город Дейтон, штат Огайо, появились в Сети ещё 7 августа, но на поведение президента обратили внимание только сейчас. На видео можно заметить, как хозяин Белого дома трижды хлопает себя по ноге, а через мгновение к нему подбегает первая леди.

В Сети многие посчитали, что жесты Трампа похожи на подзывание животного.

— Дональд Трамп: "Никто не уважает женщин больше, чем я". Также Дональд Трамп: "Девочка, ко мне, девочка. Сюда, жена. Кто тут хорошая девочка?" — прокомментировал видео писатель Джеймс Фелтон.

Впрочем, некоторые пользователи высказали мнение, что таким образом президент давал сигнал спецслужбам.