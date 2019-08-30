Один человек погиб в результате экстренной посадки Ан-2 в Якутии

Предварительная причина вынужденной посадки воздушного судна — густой туман над гористой местностью.

Один человек погиб в результате вынужденной посадки частного самолёта Ан-2 в Кобяйском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По уточнённым данным спасателей, на борту находилось шесть человек, а не два, как сообщалось ранее. Пятеро пострадали.

Самолёт вылетел 30 августа в населённый пункт Суордах Верхоянского района. Однако, пролетев около 400 километров, Ан-2 совершил вынужденную посадку в гористой местности возле озера Силян-Кюель.

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия вылетел вертолёт ОАО "Полярные авиалинии".

Как уточняет пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, по факту экстренной посадки проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.