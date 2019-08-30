Найденную в нижегородском лесу 5-летнюю Зарину выписали из больницы — видео

Волонтёры подарили ей яркий жёлтый жилет и огромный торт. Девочка сначала стеснялась, а потом с радостью обняла своего спасителя.

Пятилетнюю Зарину, найденную волонтёрами в лесу под Нижним Новгородом, выписали из больницы. Девочке подарили яркий жёлтый жилет, торт, зонтик с принцессами, домик для кукол и машинку для брата.

— Ребёнок сначала был скован, стеснялся, так как было много людей и для неё это была нестандартная ситуация. Потом её спросили, хочет ли она увидеть человека, который её вынес на руках из леса? Она очень обрадовалась, сказала, что хочет. И, когда Алексей к ней подошёл, она с радостью его обняла, — рассказала Лайфу главный инфорг поисково-спасательной группы "Рысь".

Также волонтёры поделились, что атмосфера при выписке была очень трогательная, у всех текли слёзы.

Напомним, 5-летняя Зарина пошла в лес с родными, но быстро устала, и её отвели в дом, где находился дядя. Когда тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли волонтёры в лесу спустя трое суток.