Путин о трёх детях в семье: Это нормально и правильно

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Временно исполняющий обязанности главы региона рассказал о качестве жизни в "закрытых" городах.

— И отдельный вопрос, который я хотел бы поднять, — это качество жизни в закрытых городах, в городах, где живут наши военные Краснознамённого Северного флота, прежде всего которые обеспечивают безопасность и нашей страны, и геополитическую стабильность. Но качество жизни сегодня в наших ЗАТО не выдерживает никакой критики. При огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью, — приводит слова Чибиса пресс-служба Кремля.

В свою очередь президент отметил, что три ребёнка в семье — это не огромное количество, а нормальное.

— Не огромное, нормальное. Это правильно, — пояснил российский лидер.

Чибис также рассказал о ситуации с образованием в регионе. По его словам, со средним в Мурманской области "всё достаточно неплохо", однако есть проблема с высшим.