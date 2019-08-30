Макрон подтвердил Зеленскому желание провести встречу "нормандской четвёрки"

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Фото © Ludovic Marin / Pool via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с лидером Незалежной Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью в Донбассе. Ранее Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта. В свою очередь, в офисе украинского президента назвали дату встречи советников глав "нормандской четвёрки".

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