Facebook забанил аккаунт депутата Рады после опровержения обмена заключёнными

Администрация социальной сети "Фейсбук" заблокировала учётную запись депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича после того, как он опубликовал опровержение якобы состоявшегося обмена заключёнными между Россией и Украиной. Об этом сообщил его помощник Владимир Кацман.

Страница парламентария была заблокирована сроком на 30 дней. Администрация "Фейсбука" пока не объяснила причины своего решения.

Ранее некоторые СМИ заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся. Эту информацию опроверг адвокат россиян, а также СБУ и офис Владимира Зеленского.