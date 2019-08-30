Хождение за три моря. Петербуржец пешком идёт из Твери в Индию

Мужчина планирует повторить маршрут тверского купца Афанасия Никитина, который стал одним из первых европейцев, достигших Индии.

Путешественник из Санкт-Петербурга Евгений Кутузов задался целью пешком дойти из Твери в Индию, как и автор путевых заметок "Хождение за три моря" Афанасий Никитин. Как стало известно Лайфу, расстояние в 6541 километр Кутузова не пугает, поскольку его цель — благотворительность — оправдывает средства.

В каждом городе петербуржец рассказывает о больных детях, которые нуждаются в дорогих операциях и денежных средствах на лечение. По его признанию, на грандиозную затею его сподвигла история больного мальчика Вадима. Однако деньги на его лечение быстро набрались в процессе путешествия. Поэтому сейчас Кутузов рассказывает в каждом городе уже о Тимуре Григолии.

— Он сильно болен, и его семья нуждается в помощи, ему нужны денежные средства на реабилитацию. Во время путешествия, когда я рассказываю о нём, люди перечисляют деньги и помогают, — пояснил путешественник.

По словам Кутузова, всё путешествие проходит за его собственный счёт. Перед началом тура он копил деньги и никакие "почки не продавал". Затраты мужчины снижаются благодаря добрым людям, которые либо предоставляют ему ночлег, либо дарят нужные вещи, либо просто бесплатно кормят. Благодаря таким россиянам у путешественника появились палатка и кроссовки, а в скором времени у него появится даже GPS-трекер, поэтому все желающие смогут наблюдать за его маршрутом в реальном времени.

— Сейчас я уже в Ульяновской области. Я прошёл около 1000 километров. Иду 57 дней от Твери. Каждый раз останавливаюсь там, где получится: то в церквях, то в палатке, то в отелях. Каждый день у меня как квест — где переночевать и где перекусить, — рассказал Кутузов.

На вопрос, почему он идёт до Индии, мужчина отвечает просто: "Потому что 550 лет назад Афанасий Никитин отправился в такое же опасное и удивительное приключение. Я хочу повторить его путь". Никитин был одним из первых европейцев, которые посетили Индию. Тверской купец отправился в опасное путешествие за 30 лет до португальского мореплавателя Васко да Гамы.

— А ещё в этом году исполняется 530 лет его книге "Хождение за три моря". Я несу с собой немного земли, которую собрал у памятника Никитина в Твери, несу её к его памятнику в Индии, — сказал путешественник.

Кутузов добавил, что надеется дойти до Индии к концу зимы, однако его очень смущает путь через Пакистан, где на данный момент напряжённая обстановка. В связи с этими обстоятельствами путешественник не исключает, что в данном регионе ему придётся воспользоваться транспортом.

— Обратный путь будет на корабле через Крым до Твери через Смоленск. Как Афанасий Никитин возвращался. Я очень хочу повторить его путь, — заключил петербуржец.

Несмотря на то что мужчина ещё не достиг Индии, он оптимистично смотрит в будущее и строит новые планы. Так, по его признанию, у него есть мечта — пройти путь полководца Михаила Кутузова от Санкт Петербурга до Франции.