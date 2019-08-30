Медведчук посетил заключённых украинцев в СИЗО "Лефортово"

Медведчук возле СИЗО Лефортово pic.twitter.com/b8ZgmY8lO0 — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) August 30, 2019

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Москву, где посетил заключённых украинцев в СИЗО "Лефортово".

— Наш приезд — это, прежде всего, гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы встретиться с Карпюком и Клыхом (осуждёнными гражданами Украины), — сказал Медведчук в эфире "112 Украина".

Политика сопровождал депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По поводу возможного прибытия заключённых на родину Медведчук сказал, что "чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома".

Напомним, тема обмена заключёнными между Россией и Украиной поднялась в последние дни. В СБУ сообщили, что их передача сегодня не состоится. Адвокат россиян Валентин Рыбин заявил, что она может пройти 3 сентября.