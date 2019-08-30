Приставы пытаются забрать у петербуржца авто за долги, которых не было

Судебные приставы Краснодарского края пытаются отобрать у жителя Санкт-Петербурга автомобиль за долги, которых у него никогда не было. Как стало известно Лайфу, сейчас мужчина готовит документы в суд.

Житель Санкт-Петербурга купил BMW 3 в начале 2018 года, не предполагая, что это обернётся для него чередой судебных тяжб, ведь при покупке авто было юридически чистое. Алексей Суслов поставил машину на учёт и не беспокоился до тех пор, пока не решил продать транспортное средство. Перед продажей и начались проблемы: после проверки в ГИБДД Алексей узнал, что на его авто наложен запрет на регистрационные действия.

— Я был в шоке от увиденного. Оказывается, что через два месяца после покупки машины на неё наложили запрет на регистрационные действия за неизвестные долги, — рассказал владелец BMW.

Из-за этого запрета мужчина не только не имеет права продать машину, но и вовсе может лишиться транспортного средства.

— Я удивился и пошёл искать по номеру документа более точную информацию. В документах Федеральной службы судебных приставов числился некий мужчина из Краснодара, который задолжал 1 500 000 рублей, — рассказал Алексей.

Таким образом, неизвестный мужчина, который владел автомобилем около шести лет назад, не был удалён из базы ФССП. Из-за его долгов и ошибки приставов петербуржец вынужден прятать свой BMW, который могут изъять в любой день.

Алексей намерен добиться справедливости в суде, поскольку запрет, наложенный после смены собственника, не может быть признан законным, ведь к моменту наложения запрета должник уже не являлся владельцем машины.

Ранее Лайф выяснял, что делать тем, кто столкнулся с приставами, и в каких ситуациях они могут действовать правомерно, а когда — нет.